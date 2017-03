Si vous souhaitez voir un truc louche mais artistique, il faut vous rendre au Guggenheim museum de New York. On peut y découvrir cette oeuvre sanguinolente des artistes chinois Sun Yuan et Peng Yu intitulée « Can’t Help Myself ». Un bras robotique industriel équipé d’un balai qui essai encore et encore de nettoyer une énorme flaque de sang sans succès.