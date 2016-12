Les vacances sont déjà bien loin ! Alors voici une superbe vidéo du photographe russe Alexander Tikhomirov qui va vous permettre de vous évader. Rendez-vous en Sardaigne, Venise, Rome ou Milan en Italie, Athènes ou Santorini en Grèce, Paris, Amsterdam aux Pays-Bas ou encore à Barcelone ou sur l’île de Majorque pour l’Espagne et enfin pour finir, un petit tour dans les paysages magnifiques de la Norvège. Une vidéo réalisée à l’aide de son smartphone et accompagné de sa petite amie et d’amis. Une vidéo sponsorisé par une application de voyage, il a raison d’en profiter.



LIFE OR DREAM. EUROTRIP (BY ALEXANDER TIKHOMIROV) from Alexander Tikhomirov on Vimeo.