🎥 Apotheosis : Time-lapse de l’Islande

Etre au bon endroit au bon moment, c’est le talent caché d’ Henry Jun Wah Lee . Voici son incroyable time-lapse baptisé Apotheosis. Incroyable, parce qu’il a pu observer des aurores boréales en pleine journée, ce qui ne se produit que tous les 10 ans. Grâce à ce phénomène rare, il a pu ainsi être spectateur d’un levé de soleil au moment où le soleil avait une activité élevée. Rendant ainsi des couleurs peu habituelles : un mélange de jaune, d’orange et de rouge qui se mêlent aux aurores boréales. Cette activité peu habituelle du soleil a révélé aussi des teintes violettes, bleues et blanches lorsque la nuit est tombée. Bref, un spectacle que seuls les pays nordistes peuvent offrir à ceux qui les visitent. Une vidéo time-lapse à découvrir sur la musique «Experience» de Ludovico Einaudi .

