Search Search for:

by

by

by

by

Leonardo Maceira est un photographe qui nous vient de Curitiba au Brésil. Ancien joueur de football en Italie de 2006 à 2010, il a tout arrêté pour étudier le cinéma et la photographie . En 2014, il a entamé un voyage à travers le Brésil en faisant de l’auto-stop. 15 mois pendant lesquelles il a parcouru le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine et le Chili. C’est au long de ce voyage qu’il a commencé sa série photo Nu Mondo.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER