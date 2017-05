Search Search for:

by

by

by

by

Spécialisé dans le tatouage réaliste, Jesse Rix utilise des teintes riches et des lignes nettes pour créer des illusions d’optique sur la peau. Dans les formes en nid d’abeille ou en cube, Rix les utilise comme points de transition visuelle !

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER