2017 World Press Photo Contest

Search Search for:

by

by

by

by

by Giovanni Capriotti.

by Markus Jokela

by Magnus Wennman

by Brett Stirton.

by Matthieu Paley.

by Paula Bronstein

by Vadim Ghirda.

by Peter Bauza

by Ameer Alhalbi.

by Mathieu Willcocks

by Francis Pérez

by Tiejun Wang

by Valery Melnikov

by Tomás Munita

by Laurent van der Stockt

by Daniel Etter.

by Lalo de Almeida

by Jonathan Bachman

by Burhan Ozbilici

C’est le photographe turc Burhan Ozbilici qui remporte la World Press Photo of the Year de la 60ème édition : sa photo (la première ci-dessous), qui a été visionnée des millions de fois juste après l’assassinat, montre l’officier de police de 22 ans, Mevlüt Mert Altıntaş, qui a assassiné l’ambassadeur russe de la Turquie, Andreï Karlov, lors d’une exposition d’art à Ankara le 19 décembre 2016.

Le World Press Photo vient d’annoncer les gagnants de ses deux concours annuels pour l’année 2017 : la 60ème édition du World Press Photo Contest et la 7ème édition du World Press Photo Digital Storytelling.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER