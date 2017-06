Search Search for:

TOYER : fait de recouvrir un graff. TOYEUR : personne qui toye ! Déjà avec ça on à la base ! Du coup à force de Toyer un mur on se retrouve avec des strates impressionnantes, pouvant servir d’étude archéologique.. Voici la dernière expérience de PaulDeGraaf sur un mur du Doornroosje, aux Pays-Bas. Un jeu de piste incroyable à découvrir dans la suite !

