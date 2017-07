3D Joe and Max était un duo d’artistes anglais composé de Joe Hill et Max Lowry. Depuis le décès tragique de Max Lowy en 2010, Joe a continué de créer des trompe-l’oeil magnifiques aux quatre coins du monde. Il a travaillé pour des prestigieux clients tels que Google, Vodafone, Disney ou encore Warner Bros. Nous vous invitons à découvrir de nombreuses oeuvres sur leur portfolio et page Facebook.