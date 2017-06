Search Search for:

Le street artiste Greg Suits (aka Suitswon ) nous a déboité une fresque murale de malade dans le quartier Greenpoint à New York ! Les trous géants servent d’orbites et fonctionnent parfaitement avec le reste de l’oeuvre. Des photos que l’on doit à Raphael Gonzalez .

