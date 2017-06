A Large Suspended Tree Trunk Carved Down to a Frayed Rope by Maskull Lasserre

Maskull Lasserre (né en 1978) a vécu durant ses premières années en Afrique du Sud avant de retourner au Canada. Il a obtenu un baccalauréat en arts visuels et en philosophie de l’Université Mount Allison et une maîtrise en arts plastiques de l’Université Concordia. Les dessins et sculptures de Maskull Lasserre explorent le potentiel inattendu du quotidien à travers des allégories de la valeur, l’attente, et de l’utilité. Des éléments de nostalgie, du hasard, de l’humour et du macabre sont incorporés dans ces œuvres induisant de l’étrangeté dans le familier et provoquant de l’incertitude dans nos attentes.