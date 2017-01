Pour la petite histoire, c’est vers la fin des années 40 que l’Ingénieur Noman E. Timbs construit la Buick streamliner. Un style est imaginé par lui et et lui seul. C’est sur la base d’un châssis en acier qu’il construit cette carrosserie au design futuriste tout en aluminium. La voiture est dédiée à la route mais l’inspiration vient de la course, une évidence !