Search Search for:

by

by

by

by

Anemites (Luciana Rodriguez) est une artiste multidisciplinaire vivant à Cordoba, en Argentine. La plupart de ses images puissantes sont des autoportraits. « Katharsis » est une série conceptuelle qui incorpore des poses évocatrices et des éléments surréalistes.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER