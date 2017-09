Un art subtil mêlant mélancolie, humour et poésie...

Artiste de rue aux multiples talents, maître du trompe l’oeil, Pejac est né à Santander en Espagne en 1977. Son travail consiste à utiliser la bombe et le pochoir aussi bien que le papier et le collage pour jouer avec le décor naturel et lui offrir une seconde réalité. Une vision inspirante marquée par une profondeur poétique parfois sombre.