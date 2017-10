Search Search for:

En avril dernier, un énorme kraken en acier a été délibérément coulé dans la mer des Caraïbes au sommet d’un navire WW2 décoré pour l’occasion. L’ancienne péniche de la Marine et son passager monstrueux ont été placés sous l’eau afin de lancer un nouvel écosystème corallien tout en servant de centre d’éducation de pointe pour les chercheurs marins et les étudiants locaux des îles Vierges britanniques.

