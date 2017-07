Axe Boat Festival 2017 !

Search Search for:

Info et billetterie sur www.axeboatfestival.fr .

Broken Back : Jérôme Fagnet de son vrai nom est un auteur-compositeur-interprète et musicien français de pop alternative originaire de Saint-Malo.

Ofenbach : duo de musiciens françaisde Deep House réunissant César Laurent de Rumel et Dorian Lauduique.

Joris Delacroix : passé par la house, le Dj français est revenu à ses premiers amours : l’electronica et la techno minimale.

The Avener : de son vrai nom Tristan Casara, né le 23 janvier 1987 à Nice, est un DJ français d’electro house.

Klingande : groupe français de musique électronique créé par Cédric Steinmyller et Edgar Catry.

Synapson : duo français d’electropop orienté deep house, formé en 2009 par deux amis d’enfance, Alexandre Chiere et Paul Cucuron.

Cassius : duo de musique électronique français composé de Philippe Cerboneschi et Hubert Blanc-Francard assimilé au mouvement « French Touch » dans la seconde moitié des années 1990.

S-Crew : groupe de rap français originaire de Paris composé de Nekfeu, Mekra, Framal et 2zer Washington.

Bref, ne perds pas une seconde et rejoins-nous !

Des milliers de festivaliers sont attendus pour 2 jours de concerts et rencontres musicales incroyables.

7 kilomètres de plage de sable fin au premier plan, des criques magnifiques, les Pyrénées en toile de fond … On ne pouvait pas rêver d’un meilleur décor qu’Argelès-sur-Mer pour cette nouvelle édition du AXE BOAT FESTIVAL !

