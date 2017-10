Ugly chic is the new black ! Ce qui était hier moche et vulgaire est devenu chic et hype aujourd’hui. Le mauvais goût a conquis la mode, comme l’annonçait le cabinet de tendance prescripteur Nelly-Rody en 2016. Avec ses sacs banane, ses claquettes en fourrure et autres chaussettes dans les claquettes, l’éloge du moche et la réhabilitation du démodé semble avoir atteint son apogée cet été 2017. Comment en est-on arrivé là ?