L’artiste de rue a dévoilé sa nouvelle création, le « Walled Off Hotel », qui doit accueillir ses premiers pensionnaires le 11 mars, en Cisjordanie. Une réalisation par Banksy lui-même et par deux autres artistes, le Palestinien Sami Musa et la Canadienne Dominique Petrin. « Pour les plus exhibitionnistes d’entre vous, sachez que vous êtes à portée de vue d’un mirador de l’armée », précise la présentation, où l’on reconnaît la prose ironique de l’artiste.