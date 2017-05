Search Search for:

by

by

by

by

Le distributeur danois Vipp a créé une micro-habitation fabriquée en usine, le tout en métal et en verre. La structure de 55 mètres carrés est destinée à servir de retraite naturelle et de «station de chargement de batterie pour humains», a déclaré Kasper Egelund, le dirigeant de Vipp

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER