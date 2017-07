Vous vous imaginez déjà au bord de la mer, sur le sable, un soir d’été à pique-niquer en regardant lentement le soleil se coucher… Votre ami vous a promis d’amener sa meilleure bouteille de vin, mais on sait malheureusement comment ça finit… Un verre qui ne tient pas sur les dunes, une vague qui débarque de nulle part et le délicieux vin qui se mêle au sel et au sable… Dommage !

Mais ça, c’était avant ! La société américaine Beachware a trouvé LA solution pour les amateurs de vin : le Beach Glass ou le verre à vin spécialement conçu pour les bords de mer… En plastique, il est incassable et flotte même à la surface de l’eau. Et c’est pas fini ! Sans pied, il dispose d’un pic pour se planter parfaitement dans le sable.