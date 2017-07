Bienvenue au Rainbow Gathering ! Le coin hype des hippies

Le tout premier rassemblement du « Rainbow » a été organisé au début des années 70 dans le Colorado. L’idée était que quelques personnes se réunissent dans une région sauvage et éloignée pendant 4 jours afin de prier et de méditer pour la paix dans le monde. L’expérience a rassemblé près de 20 000 personnes. Le rassemblement « Rainbow Gathering » est une communauté d’anarchistes et d’utopistes qui se renouvelle perpetuellement. Les non-membres mettent l’accent sur la liberté et l’amour qu’offre cet évènement. Pour ceux que ça intéresse, il n’y a pas de frais d’entrée, pas de hiérarchie et aucune organisation derrière ces manifestations. Les traditions du Rainbow sont basées sur celles des amérindiens.