Search Search for:

by

by

by

by

BMW Motorrad présente ce week-end au concours d’élégance de la Villa d’Este (Italie), le concept Link qui traduit sa vision de mobilité urbaine zero émission. Inspiré du Vision Next 100, imaginé pour les 100 ans de la marque allemande, cette étude de design mêle la connectivité numérique avec les demandes de mobilité urbaine sur deux roues.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER