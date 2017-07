BUILD THE FUTURE BY LEGO

Comme a son habitude chez LEGO, on voit des enfants construire, à proprement parler, leur rêve de vie : devenir astronaute pour l’un, pompier pour l’autre, et rockstar pour le troisième. Pour cette dernière campagne, les modèles ne sont pas de réels modèles en LEGO, mais la marque compte bien en construire, pour exposer et poursuivre la communication.