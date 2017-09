Search Search for:

Au début des années 1800, un homme nommé Little Jon vivait dans cette cabane (sweets ‘backstuga’) située dans le sud de Småland, en Suède. Une cabane en terre est construite partiellement dans le sol. Au cours des années 1970, la cabane fut rénovée et utilisée comme refuge pour une famille dans le village.

