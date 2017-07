Search Search for:

Voici une brillante campagne d’affichage conçue par l’agence Cheil Worlwide (Hong Kong). Cette campagne intitulée « Block out the chaos » c’est à dire « Empêcher le chaos », est constituée de 3 visuels, avec des illusions d’optique pour délivrer son message.

