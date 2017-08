Search Search for:

Au premier regard, le travail de l’artiste Cj Hendry ressemble à des images de peinture à l’huile photographiées sur une toile lisse. Mais, regardez à nouveau, il s’agit en fait une série de dessins d’hyperréalisme appelés Couleurs gratuites. L’artiste australien a utilisé des crayons de couleur pour réussir cette brillance et cette viscosité attendue de la peinture.

