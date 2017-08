Claudio Ethos

Search Search for:

by

by

by

by

Voici Claudio Rafael Ethos, un street artiste brésilien né dans les favellas de Sao Paulo. Il est issu d’une fratrie de 14 enfants, Il étudie deux années les arts visuels à l’université au Brésil avant d’arrêter et de se consacrer au street art.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER