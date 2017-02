Search Search for:

Depuis toujours, le papier offre des possibilités créatives infinies. Un art qui s’étend bien au-delà du pliage et dont la diversité de création est immense. Coups de ciseaux ou de scalpel, colle, l’art du découpage, s’il est ancien, est aussi très actuel et bien vivant. Voici les créations d’ Ali Harrison

