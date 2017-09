Le photographe Omar Z. Robles capture la beauté des personnes et des lieux grâce à son travail sur la danse. Depuis deux ans nous avons suivi ses «voyages» dans des villes comme New York, La Havane, Mexico City, Hong Kong, Saint Petersbourg etc. Chacun de ses projets nous donne une idée de la saveur de la ville, tant en termes d’architecture que de culture de ballet.