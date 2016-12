Co-fondateur du magazine Dazed & Confused le photographe britannique Rankin a pris des photos de toutes les célébrités de la mode. Rankin est considéré comme l’un des plus grands photographes au monde et son titre n’est pas usurpé. Rankin c’est le transgressif, l’avant-gardiste, avec lui place à l’audace, l’homme est novateur, et il ose. Sa photographie est empreinte de culture pop et d’un modernisme exacerbé.