Une première pour le duo d’artistes de rues Ella et Pitr. Ils viennent de signer leur première fresque sur barrage. Les deux « papiers-peintres » stéphanois viennent de terminer « Le naufrage de Bienvenu ». Une très belle et gigantesque fresque sur le barrage du Piney sur la commune de La Valla-en-Gier.

