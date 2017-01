Hamid Sardar-Afkhami est un photographe professional et un spécialiste des langues Tibétaine et Mongole, ayant obtenu un doctorat de l’université de Harvard. Après s’être installé au Nepal à la fin des années 1980 et avoir exploré le Tibet et les Himalayas pendant une dizaine d’années, il part vivre en Mongolie extérieure en 2000 pour documenter la vie et les coutumes des populations avant qu’elles ne soient dissociés de leur environment naturel et spirituel.