Floriane de Lassée et l’intimité des habitants des grandes villes

Search Search for:

by

by

by

by

Pour réaliser ses photographies, Floriane de Lassée travaille en plusieurs étapes. Tout d’abord, un repérage des lieux pour le cadrage avec son téléphone. Puis, elle retourne sur les lieux de nuit, pour découvrir les couleurs qui seront celles de la prise de vue. Ensuite, elle part à la recherche des personnes qui vont lui servir de modèles, Floriane a elle-même déjà joué les modèles dans ses propres photos. Une fois la partie organisation mise en place, des flashs équipés de déclencheurs à infrarouge sont installés dans la pièce où aura lieu l’action, elle installe sa chambre photo 4×5, et au travail ! Un assistant l’aide dans ses réalisations.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER