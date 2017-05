Search Search for:

La 57e Biennale internationale d’art de Venise nous offre une année riche en installation extraordinaire.. Comme ici avec cette sculpture à grande échelle représentant une fille caressant doucement un cheval puissant et gigantesque. Claudia Fontes et son cheval monumental à découvrir à l’Arsenale

