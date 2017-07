Search Search for:

Si vous avez la chance de vous baladez dans les rues de São Paulo, vous apercevrez sûrement l’un des graff’ de l’artiste Mauro Golin, aka Muretz. Ce brésilien au style enfantin mais ingénieux égaye les murs de la ville par ses créations singulières. C’est avec un immense plaisir qu’on vous fait découvrir cet artiste imaginatif au pays du foot et de la samba…

