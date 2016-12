Martin C. Herbst est un artiste autrichien qui déplace les limites de la peinture classique. La plupart de ces peintures s’étendent en 3 dimensions sans toutefois renier leur origine en 2D. Martin C. Herbst a exposé de nombreuses fois et notamment à New York, Miami, Toronto, Barcelone, Amsterdam, Budapest, Vienne, Basel, Düsseldorf. Dans sa série « hidden treasure » (Trésor caché) il explore la splendeur et le mystère d’une réflexion immatérielle.