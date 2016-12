C’est à Oslo, dans la NoPlace Gallery que nous retrouvons la dernière réalisation de Per Kristian Nygård. Intitulée « Not Red But Green », l’œuvre de l’artiste norvégien inverse les rôles et met en scène l’irruption de la nature au sein d’un bâtiment. Avec son amas de terre fertile recouvrant toute la surface de la pièce, la réalisation évoluera ainsi au grès de l’ensoleillement et sera donc en perpétuel mouvement.