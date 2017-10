Saviez-vous que votre téton était un interrupteur et que vos fesses pouvaient jouer au tennis l’une contre autre ? Avec des motifs sculptés par une imprimante 3D et appuyés ensuite à même la peau sur des modèles, une boîte de Design (DBLG) et de prod (Animade) font le pari d’agiter les pores de la peau avec Hey Pressto, un court-métrage collaboratif dont le directeur de la photographie n’est autre que Malcolm Hadley qui vient de signer le dernier film d’animation de Wes Anderson, Isle of Dogs.