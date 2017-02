Hiroshi Fujiwara’s park-ing ginza X SONY collection

Search Search for:

« le park-ing ginza » est un endroit ubuesque. C’est le concept store d’Hiroshi fujiwara qui se trouve dans le parking du bâtiment SONY dans la zone ginza de tokyo. On peut y acheter des pépites comme cette série qui commémore les produits les plus mémorables de la marque.

