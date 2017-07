How These Funny Ads Get Around Censorship

L’agence MortierBrigade a développé un coup média tout en finesse, comme elle en a le secret. L’objectif est d’annoncer la publication par Humo des chefs-d’œuvre de la littérature érotique, à des prix défiant toute concurrence. Au programme : des doubles pages, avec une pub qui annonce l’action et une autre pour un annonceur tiers, réel ou non. La combinaison des deux, quand on y regarde près, met en scène des positions pour le moins suggestives… Le coup média est signé en collaboration avec De Persgroep Advertising, la régie de Humo. olie façon de contourner la censure avec humour !