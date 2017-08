Search Search for:

Le photographe Robert Harrison et le chef robbie postma se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient pour la même agence de publicité. Ils ont commencé à créer une série de photographies sur le thème de la nouriture et du Menu .. C’est frais, violent, dynamique, un vrai régal visuel.

