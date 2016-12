Search Search for:

Dirk Dzimirsky est un artiste allemand spécialisé dans l’art traditionnel. Il excelle particulièrement dans le dessin de portraits majoritairement réalisés au crayon, au fusain et à l’encre. Ses oeuvres d’un réalisme impressionnant dégagent des émotions fortes rendant presque le sujet dessiné vivant. Découvrez en plus sur cet artiste en vous rendant sur son portfolio , sa page deviantART ou encore en rejoignant sa page Facebook .

