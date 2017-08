INFINITI prototype 9

Search Search for:

by

by

by

by

Infiniti s’invente un passé et c’est plutôt réussi ! Son Prototype 9 imagine une voiture de course, qui aurait pu sortir il y a soixante-dix ans. Fortement inspirée des flèches d’argent Mercedes-Benz, ce modèle adopte une motorisation électrique.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER