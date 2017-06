Search Search for:

by

by

by

by

Originaire des Pouilles en Italie, Giuseppe Palmisano aka iosonopipo, 26 ans, est à la fois acteur, poète, directeur d’une agence de booking musical à Bologne et photographe. Nous nous concentrerons aujourd’hui sur ses photographies mêlant les codes de l’érotique absurde à ceux du surréalisme.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER