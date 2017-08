Search Search for:

Isaac Cordal est un street artiste espagnol né en 1974 à Pontevedra ou il étudiera la sculpture à l’université des beaux arts. Il suit ensuite une formation de 5 ans à l’école Canteiros ; un établissement spécialisé dans les métiers de la pierre (la restauration et la conservation). Voici sa dernière série dans les rue d’Oslo !

