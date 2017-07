Search Search for:

Situé au sommet d’une colline en pente douce surplombant le paysage sculptural des vignes, voici le nouvel hôtel-boutique Jackalope . L’endroit est revêtu de zinc noir avec du bois carbonisé et des détails en métal noir que l’on doit à Carr Design Group ! Un style audacieux et moderne à découvrir dans la suite !

