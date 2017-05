Jeff Koons Ballerina in New York’s Rockefeller Center

L’artiste plasticien américain Jeff Koons a dévoilé vendredi dernier au cœur de New York une sculpture gonflable de 14 mètres de haut, rien que ça !! « Je pense que quand les gens verront la Danseuse assise, ils auront le sentiment d’un potentiel, un sentiment d’avenir et d’optimisme, et ils pourront ressentir quelque chose pour leur propre vie ou celle de leurs enfants. Il faut se rappeler qu’il y a quelque 465 000 enfants portés disparus rien qu’aux États-Unis chaque année, et que certains d’entre eux ne reviendront jamais. » Jeff Koons