Jeff Soto est né en 1975 et a grandi en Californie du Sud, où il réside actuellement avec sa femme et ses deux filles. Diplômé avec distinction de l’Art Center College of Design de Pasadena (Californie), Soto ne se présente plus : artiste, illustrateur et muraliste de talent, il a exposé dans des galeries et musées du monde entier. Jeff Soto explore un territoire où l’imagerie pop, le graffiti et le surréalisme convergent. Inspiré par Max Ernst, Frida Kahlo, Andy Warhol, Amedeo Modigliani, et Paul Cadmus, Soto est un peintre figuratif qui a grandi baigné par la culture MTV, la science-fiction et le skateboard.