Joanne Leah et son monde bien barré

Joanne Leah est une photographe et concepteur de 33 ans vivant à Brooklyn, New York. Dans ses photos, ses sujets sont souvent nus, souvent désordonnés et placés dans des positions tordues comme exécutant des rituels d’initiation post-modernes. La dernière série de cette photographe énigmatique s’intitule Acid Mass et représente ses sujets sans visages en état d’extase vulnérable dans des décors monochromes. Une grande énergie ainsi qu’un sentiment de mouvement contrôlé se dégagent de ses photos même si ses modèles semblent comme figés dans un instantanée extatique.