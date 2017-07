Search Search for:

Dans cette série de l’artiste Joe Suzuki , des piscines de peinture apparaissent comme des sourires maniaques lorsqu’elles gouttent des bidons et des bouteilles. Des sculptures qui rendent souvent hommage à des artistes comme Warhol, Basquiat et Keith Haring

