Search Search for:

by

by

by

by

Les pin-up scandinaves ont cela d’extraordinaire que par leur seul regard elles nous transpercent et nous laissent bouche bée. C’est le cas de figure type du jour, celui dans lequel le photographe danois Rasmus Skousen, spécialiste en photographie de mannequins aux longues jambes et à la corpulence divine.

by

INSTAGRAM

KNOW US BETTER